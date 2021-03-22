12港人送中案，其中8人今日（22日）刑滿獲釋，即日移送返港，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然。據了解，涉嫌違反「港版國安法」的香港故事成員李宇軒，是今日最早一名獲移送返港的港人，他除了由國安處高級警司李桂華親自護送外，負責押解警員更坐滿3輛七人車，可見警方部署之嚴密。

移送港人的第一批車隊，共有3輛七人車，早上10時許經過深圳灣口岸。消息指，首批車隊只是負責移送李宇軒一人，其餘車輛和座位均是負責押解的警員所坐，當中更包括警方國安處高級警司李桂華，而車隊前後均有軍裝警鐵馬開路，部署相當嚴密。

至10時半左右，第一批車隊抵達天水圍警署，其中一輛相信是押解李宇軒的七人車，抵達警署後直駛入建築物簷篷底，令高處守候記者難以拍攝情況。其後，尾隨兩部七人車陸續到到達天水圍警署，車上警員包括李桂華等人陸續落車。

七人車隊於天水圍警署逗留10多分鐘後，至11時左右，眾人返回七人車離開天水圍警署。據知，車隊會將李宇軒轉押至元朗警署扣留，其代表律師亦已前往元朗提供協助。

香港故事成員李宇軒去年8月10日涉嫌勾結境外勢力及洗黑錢被捕，而同日逾200警直闖蘋果日報大樓搜查近九小時。當日被捕的除了李宇軒外，還包括壹傳媒創辦人黎智英等共10人。

至去年8月23日，12名因反修例運動被捕的青年涉潛逃台灣，中途遭廣東海警拘捕。各人秘密扣押逾4個月後，鹽田法院去年12月28日公佈，鄧棨然和喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境，分別囚3年及2年；李宇軒等8人，則涉嫌偷越邊境囚7個月；至於廖子文及黃臨福兩名案發時未成年人士，去年12月30日已由深圳警方移交香港警方。至今日李宇軒等8人刑滿出獄。

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