去年12名港人疑潛逃台灣時被內地當局截獲「送中」，中國深圳市鹽田區人民法院去年底判處「12港人」，其中10人「組織他人偷越邊境」、「偷越邊境」等罪罪成，其中被判囚7個月、罰款1萬元的8人，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然，今日（22日）刑滿獲釋，即日移送返港，今晨約9時，約50名警員已在深圳灣口岸守候，準備遣返工作。

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《蘋果》今晨9時到深圳灣等候，到場登記個人資料後，警方傳媒聯絡隊安排約10名記者到一車輛出入位置採訪，並指第一班車可能為10時開出，但未肯定確實時間。現場警力有約50人。警方表示，接載8人的車輛會由警車帶頭，並先到天水圍警署。

而8人返港頭站將直駛的天水圍警署，早上9時，有約20多名警員在警署外圍巡視，力撐12港人的黃婆婆持印有「Free All Political Prisoners」的自製橫額，於天水圍警署外等候8人歸來。

據了解，李宇軒等8人將於今日經深圳灣口岸遣送返港，8人會分成4批，首批人員預計於早上10時過境，最後一批人員則於傍晚5時回港。警隊國家安全處和聯絡事務科人員屆時亦會過境，辦理犯人移交手續。

案發時未成年的廖子文及黃臨福早前不獲起訴，兩人去年12月30日獲移送回港。其中被控串謀蓄意危害生命而縱火的廖子文於本月3日上庭應訊。他早前已被充公3千元保釋金，控方在庭上加控其一項不依期歸押罪。案件押後至本月底答辯，法官要求控方下次交代會否將同案在內地服刑中的鄧棨然分拆處理。

一直支援家屬的「12港人關注組」將繼續協助家屬，關注組成員向《蘋果》表示，預料今天的情況會與上次移交安排相若，現時主要為家屬提供兩方面支援。成員稱8人的律師今日會到天水圍警署陪同各人錄口供，如有需要，關注組亦會轉介星火提供法律支援。他們亦已聯同星火、石牆花為家屬準備還柙物資，亦會視乎家屬需要再提供協助。

至於現時仍在中國服刑的鄧棨然與喬映瑜，去年被判「組織他人偷越邊境」罪成，鄧棨然被判入獄3年及罰款2萬元人民幣，喬映瑜則被判囚2年，罰款1.5萬元人民幣。

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