潮流興古着，不法之徒魚目混珠，混入冒牌貨出售圖利。海關在一輛內地入境的貨車內，發現冒牌「古着」和手袋，經過追查再在荃灣貨倉及旺角樓上舖撿獲類同物品，共計9,300件冒牌古着和40個冒牌手袋，總值530萬元。今次是海關首次撿獲冒牌古着的案件。

版權及商標調查科指揮官司徒志輝稱，海關於本月12日，透過風險評估在落馬洲管制站截查一輛入境貨車，在貨斗內發現兩批分別由泰國及阿拉伯聯合酋長國經內地抵港的速遞快件，撿獲約75件冒牌古着及40個冒牌手袋，市值約6萬元。跟進調查後，於本月16日採取行動，突擊搜查一間古着公司位於旺角的零售鋪及位於荃灣的倉庫，共撿獲約9,200件冒牌古着，市值約525萬元，並拘捕23歲男東主及22歲女售貨員。

初步調查顯示涉案公司主要從亞洲地區搜購古着，包括日本、韓國、泰國和巴基斯坦，當中包括冒牌物品，再轉售予本地顧客。兩名被捕人士現正保釋候查。

海關稱，近年不少市民追求時尚文化，二三十年前出產的舊衣物款式稱之為古着，獲不少人追捧。商人為增加利潤而魚目混珠，將冒牌貨混入出售。他們將貨品運到荃灣約4千呎的倉庫，進行篩選、翻新和清洗的工序，再送到旺角樓上舖出售，衞衣售價由500至700元不等，外套由1,500至3,500元；冒牌貨的售價，是真貨的3成至8成。

海關又指，歹徒運作約1年半，貨品來自泰國和阿聯酋，只是速遞經內地來港，相信與內地無關。

根據《商品說明條例》任何人進出口冒牌物品；銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌活動。

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