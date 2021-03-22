12港人送中案，其中8人今日（22日）刑滿獲釋，即日移送返港，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然。各人已於下午5時全部返港，並扣留於各間警署內。一直協助12港人家屬的支聯會副主席、大律師鄒幸彤傍晚6時見傳媒，狠批警方事前完全沒有向家屬交代移交詳情，僅有一人能夠與家屬通電話，直斥警方安排荒謬，「只不過係屋企人想見一見仔仔，有乜咁神秘！」

鄒幸彤表示，家屬事前曾多次向警方查詢今日交接安排，「 一啲好卑微要求，想送返件衫，想送返啲嘢食畀佢哋仔仔」，但警方屢屢不願交代，家屬只能透過傳媒才能得知最新消息，其代表律師更要逐間警署了解。有家屬試過中午12時左右致電警方，查詢有多少人已經返港，對方竟「明顯大話」稱一個都沒有。

鄒幸彤又提到，李宇軒返港後，其代表律師中午已抵達警署要求見當事人，但警方以正在錄口供為理由不予安排，因此李宇軒落口供並無律師在場。至下午5時許，警方始向家屬表示所有人已返港，但僅有一人能夠與家屬通電話。

鄒幸彤批評警方是次安排荒謬，對此失望和不能接受，直言「只不過係交接手續，只不過係屋企人想見一見仔仔，有乜咁神秘一直都唔同家屬交代清楚成個安排」，其間情緒一度激動，反問警方有何事情隱瞞，呼籲日後鄧棨然、喬映瑜的交接安排能有所改善。

鄒幸彤同時感謝協助12港人的內地人權律師，又估計8人返港後無法保釋，一旦上庭判刑監禁，可能直至2023才能重獲自由，呼籲市民繼續關注他們案件進展。

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