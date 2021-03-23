47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今早9時許，郭家麒太太及岑敖暉太太Nicole先後到赤柱監獄探訪丈夫，完成登記手續後，二人偕親友乘坐監獄的高爾夫球車入內探望丈夫。

7.21元朗站襲擊事件續審 林卓廷：堅持捍衛真相

7.21元朗站襲擊事件，林卓廷被遭控暴動罪。案件於1月 5 日提訊，當時控方表示得知部份被告仍在等候法援申請，及需時索取法律意見，故案件押至今（23日）再訊，然而辯方又指林卓廷打算不認罪。林卓廷fb小編昨晚發帖指，「或許仲有一段好長嘅時間要同政權嘅謊言搏鬥，但希望大家都可以好似阿廷咁，堅持捍衛真相，唔好因為懷疑或恐懼而選擇與謊言為伍。」並希望市民到區域法院支持他。

慢必向劉公子晒肌 又想Jam歌

陳志全團隊的fb小編在昨晚發帖指，昨日慢必與劉公子見面，「好開心咁展示自己修身成果」。劉公子向慢必笑說：「雖然瘦咗，但未夠喎」，鼓勵他要繼續努力。小編又指，晴天林托劉公子向快慢必傳話：「幫我問候慢必，希望佢哋盡快出返嚟，可以一齊再jam歌 。」慢必亦表示期待，而晴天林有意把自己作的歌寄給慢必。

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