近期出現多宗接種疫苗後的死亡個案,令接種疫苗的預約數目大幅下跌。隨着復必泰疫苗推出,市民多了選擇,位於曉光街體育館的疫苗接種中心,除了長者外,更多了不少外國人前來。

居港已有17年的英國人Mr. Tranter希望接種疫苗後可以回國與家人團聚。他指一直有留意科興和復必泰的數據,認為後者的信心度比前者大,故他與友人皆選擇接種復必泰。Mr. Tranter不評論接種與否,惟他表示:「I know it’s a risk to pay, but it’s a person’s individual freedom whether they get vaccinated or not.(明白伴隨一定代價,但接種與否是個人自由)」,籲市民應考慮周全,做足功課,才決定接種。他又希望盡快回國與家人團聚,期望疫苗能有效阻止武肺病毒傳播。

另一居港4年的英國人Charlene表示:「I think it’s a social responsibility to get vaccinated, to make sure that we’re all safe in the community.(我認為接種疫苗是一種社會責任,確保社區內所有人的安全)」,又指基本上友人只選擇復必泰,不會考慮科興。

由於科興的死亡個案較多、覆蓋率只有50%,令本地市民大為抗拒:「橫掂都要打,梗係打隻保護好啲。」李小姐偕丈夫一同接種,「電視講科興死過人,唔係好夠膽打」,並指接種復必泰後感覺良好,身體亦無異樣。另一市民林先生亦有同樣見解,自己更有留意疫苗數據才作出選擇,他更認為市民應接種,「為人為己個個都應該打」。

疫苗接種冷淡,政府急於「篤數」。公務員事務局局長聶德權今早在商台節目指,將盡快放寬30歲以下人士組別接種疫苗,又重申會研究為接種疫苗人士放寬防疫措施,包括本地社交距離措施、海外出遊或往返內地等,以鼓勵市民接種。

