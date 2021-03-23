一名16歲少年，昨晚（22日）與在網上認識的13歲女友於馬鞍山利安邨約會期間，突有多名黑衫大漢出現，揮拳狂毆少年，少年更被推上一部的士，其間遭3名惡漢搶走手機，當的士駛至馬鞍山繞道時，少年成功掙脫跳車逃走，其後警員接報兜截，終在荃灣發現該3名疑人及少年的女友，警員將3名介乎15至16歲的涉案少年拘捕。警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及盜竊案跟進調查。

消息指，16歲少年早前在網上認識一名13歲少女，二人發展成情侶。昨晚11時許，兩人於馬鞍山利安邨羅馬廣場約會期間，突有約十名身穿黑衫褲及戴口罩的男子出現，有人叫出少年的暱稱，少年不虞有詐回應後，其中3男即對少年拳打腳踢，少年更被強行推上的士。

當的士駛至約10公里外馬鞍山繞道時，少年成功掙脫跳車而逃，他一部約值4500元的手機遭搶去。挾持少年的3名兇徒亦逃去。少年返回馬鞍山市中心，他當時口、鼻及手部受傷，被巡警發現，少年和盤托出，清醒被送院治理。

其後衝鋒隊警員接報後，於荃灣區巡邏時留意到3名少年及1少女在鱟地坊形迹可疑，上前截查，少女報稱是遇襲少年的女友，並向警員指稱同行的3少年便是涉案人士，警方經調查後拘捕將3名介乎15至16歲的涉案少年。警方仍調查3人與遇襲少年女友的關係，以及少女何以沒有即時報案等。

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