清晨5時許，一輛綿羊仔電單車，沿大角嘴連翔道往尖沙嘴方向行駛。駛至港鐵奧運站外，前方快線一輛運魚車突跌下一輛手推車，鐵騎士閃避不及撞上手推車，頓時人仰馬翻受傷，並自行報案。其後由接報救護員趕到後包紮。

綿羊仔左車身損毀，寫上運魚車車牌的手推車亦撞甩三個車輪。警員調查期間，運魚車折返現場。據知運魚車司機事發時聽到巨響，但不知道發生交通意外，其後發現手推車不翼而飛。

司機及跟車事後將手推車放回車尾同一位置，在旁警員即時「提醒」：「你仲咁擺啊，你又飛出嚟點呢？得嘅頭先就唔會飛出嚟啦，你頭都係咁擺之嘛，咪話我話你啦，啱唔啱？又想整第二單啊。」司機及跟車最終將手推車放在車斗中，並駛離現場。

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