香港海關毒品調查科人員今午到西貢南圍村進行掃毒，並拘捕一名女子，據知該人為52歲吳耀漢女兒，涉及一宗毒品案。

消息指，海關早前於香港國際機場檢查一個空運郵包時，發現內藏大麻，其後根據收貨地址，今午掩至西貢南圍村部署埋伏行動。大約4至5名便衣海關於下午近2時抵達西貢南圍村一村屋，之後在門外拉起封鎖線阻止其他人靠近。

據知，一名身穿黑色衛衣的女子被關員押解至附近停車場搜查車輛，之後再帶返村屋調查。海關其後將該女子拘捕，並帶返海關總部調查。海關又在單位內撿獲13桶大麻，懷疑有人將村屋用作大麻種植場。

至下午4時，海關毒品調查科人員持相機及旅行篋到場搜證，一名外籍女子曾到涉事村屋單位前了解，但被關員阻止。

現場消息指，該名外籍女子為吳耀漢的妻子，而被捕的女子則為其52歲女兒，海關進行掃毒行動時，吳耀漢並不在單位內。

翻查資料，吳耀漢與兩名女兒居於西貢南圍村兩幢村屋多年。2013年吳的兩名女兒被鄰居投訴任由所養貓兒爬入鄰居花園便溺，兩女報稱被人擲貓屎及以粗口辱罵，雙方屢次爭執報警。至6月，雙方再因貓隻問題發生口角，鄰居太太被人吐口水弄髒手袋，警方事後列作糾紛案處理，無人被捕。

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