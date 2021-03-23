上周六（20日）九龍城發生一宗傷人案，一名泰國雜貨小食舖男子被人淋潑通渠水致身體多處化學性燒傷，面積逾一成，現時仍留院治理。事隔4日後，警方終在屯門區以涉嫌傷人拘捕一名16歲青年。

事發於上周六（20日）晚上7時許，一名44歲泰籍男子在其經營的泰國雜貨小食舖工作時，突然被一名戴鴨嘴帽及口罩的男子淋潑腐蝕性液體，狂徒之後往九龍寨城公園方向逃去。男店主身上有多處化學性燒傷，面積達14%，現時仍留院治理，情況穩定。

九龍城警區重案組第二隊接手調查案件，事隔4日，至今日清晨約5時，在屯門一公屋單位內拘捕一名16歲青年，涉嫌傷人，探員在青年身上發現多處懷疑被腐蝕性液體濺中的傷口，遍佈腰、手、雙腿，隨即將他送往醫院，經初步治理後，估計他被燒傷的面積約2.5%，現時正於威爾斯醫院觀察。警方初步調查青年的犯案動機，估計與受害人的個人事務有關。

據知，被捕青年無業，沒有上學，與父母同住屯門一公屋單位，未知是否有黑社會背景，另外他亦不認識受害人，估計是收取酬勞而犯案。

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