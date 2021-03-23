去年8月23日，12名因反修例運動被捕的青年涉潛逃台灣，中途遭廣東海警拘捕。各人秘密扣押逾4個月後，鹽田法院去年12月28日公佈，鄧棨然和喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境，分別囚3年及2年；廖子文及黃臨福兩名案發時未成年人士，去年12月30日已由深圳警方移交香港警方。而另外李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然等8人，則涉嫌偷越邊境囚7個月，昨日李宇軒等8人刑滿出獄，即日移送返港。惟他們到港後行蹤神秘，尤其李宇軒是首名被遣返港人，事隔24小時，警方一直無透露他們被扣留在那個警署，《蘋果》今早向警方查詢8人的下落，發言人拒絕透露，僅指若有人落案或保釋會更新有關新聞公告。《蘋果》亦正向衞生署查詢8人是否已到檢疫中心進行隔離。

一直協助家屬的大律師鄒幸彤指李宇軒返港後，代表律師昨中午已到警署要求見李，但警方以正錄口供為由不予安排。直至昨午5時許，警方始向家屬稱所有人已返港，但據悉僅李子賢一人可聯絡家屬。

8人先後在天水圍警署「落簿」後，再被送到新界區六個不同警署。據悉，李宇軒被扣押在元朗警署，而嚴文謙、張銘裕、張俊富一度被扣押在大埔警署，惟之後被國安處人員帶走。據了解，郭子麟、鄭子豪、李子賢、黃偉賢則分別被扣押在屯門、葵青、沙田及上水警署。警方回覆傳媒查詢時，僅指內地執法機關完成相關司法程序後將8人移交，6宗在港發生的案件分別由國家安全處、商業罪案調查科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九龍總區刑事部跟進。

移送8人當中，除李宇軒早前未被正式落案起訴，其餘7人均已被落案及提堂，不排除法院將開庭處理七人案件。惟因他們要接受14天強制檢疫，估計會缺席聆訊，相信會還押懲教署看管。

「12港人」案中，只得黃臨福及廖子文因未成年而未有被中國當局起訴，並在去年12月30日獲遣送回港。兩人於當日早上在深圳灣口岸入境香港，即送往天水圍警署，押送期間均被黑布蒙頭及反鎖手銬，二人在警署期間曾與律師和家屬見面。二人完成14天檢疫後就其「反送中運動」所涉控罪提訊，均遭加控「不依期歸押」罪，現繼續在壁屋懲教所還柙。

至於現時仍在中國服刑的鄧棨然和喬映瑜，去年被判「組織他人偷越邊境」罪成，鄧棨然被判入獄3年及罰款2萬元人民幣，喬映瑜則被判囚2年，罰款1.5萬元人民幣。

警方提到返港8人所涉案情，詳情如下：

31歲男疑犯（李子賢）於前年9月29日在金鐘被捕及控以暴動及襲警罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

19歲男疑犯（鄭子豪）涉嫌與前年9月30日在灣仔發生的一宗串謀縱火案有關，經調查後有5男被捕及控以串謀意圖縱火。他們獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該名19歲疑犯與另外兩名疑犯潛離香港。

19歲男疑犯（郭子麟）於前年11月18日在油麻地區被捕及控以暴動罪及管有攻擊性武器罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

3名年齡介乎21至24歲的男疑犯（張俊富、張銘裕、嚴文謙），於前年12月8日在灣仔被捕及控以串謀意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該3名疑犯潛離香港。

30歲男疑犯（黃偉然）於去年1月16日在上水被捕及控以製造炸藥罪，後獲法庭保釋候審，不准離開香港，但其後該疑犯潛離香港。

30歲男疑犯（李宇軒）於去年8月10日以勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及其他罪行被捕，後獲警方保釋候查，並要求交出旅行證件及限制離境，但其後該疑犯潛離香港。

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