警方今日（23日）晚上9時許表示，東九龍重案組於2月18日在沙頭角區拘捕一名38歲男警員，涉嫌向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞財務狀況。據了解，涉事警員隸屬東九龍總區交通部，懷疑向遮仔會貸款前，隱瞞有從坊間公司貸款狀況。

被捕男警已被控三項「詐騙」罪，將於明日（24日）上午於觀塘裁判法院提堂。該名警務人員已被停職。

警察儲蓄互助社因會徽緣故俗稱「遮仔會」，於1981年註冊成立，主要為在職和退休警員提供存貸服務。遮仔會設有由15名現職和退休警務人員組成的董事會，負責處理入社申請、釐定貸款利率、建議派發股息、運用本社資金投資等。遮仔會另設貸款委員會、監察委員會及教育委員會，分別負責審批貸款、審查賬目、宣傳等工作。

警務處副處長（行動）蕭澤頤亦曾擔任遮仔會社長，他於2017年1月獲晉升至助理處長後，5月以「公事繁忙」為由辭任社長一職；現任社長為投訴及內部調查科總警司麥衛文。

而截至去年6月底，遮仔會社員人數有45,116人，股金結餘達105.79億元，貸款結餘有1.09億元，總資產值高達115.87億元。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！