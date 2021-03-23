過去兩星期，警方以「刑事毀壞」及「盜竊」罪拘捕5男1女，介乎40至77歲，涉嫌與12宗發生在北角及柴灣區、涉及不同政黨區議員宣傳橫額及海報的刑事毀壞及盜竊案有關。警方見記者時，未有提及被破壞橫額的區議員身份，只說是建制及非建制派均有份。

東區警區刑事總督察盧彥霖表示，警方今年1月至3月期間，相繼接獲12宗報案，指出北角和柴灣區15個地點內，有不同政黨區議員懸掛於欄杆或天橋的30多張橫額，被人蓄意用利器破壞或顔料塗污 ，更甚者整幅移走，亦涉嫌撕去區內大廈電梯大堂的宣傳海報。

警方指，這些橫額海報內容，多數牽涉民生議題或抗疫資訊，橫額平均每張80至100元，而海報則平均每張2至3元，總涉案金額約3200元。

警方翻查閉路電視後，在過去兩星期以埋伏方式，先後拘捕5男1女，他們均為本地人，分別報稱電子技工、銀行職員、退休人士等。警方稱，各名被捕人互不相識，同時並非相約犯案，亦無證據顯示事前曾有預謀，犯案動機是不滿政黨立場。事件中部份被捕人已遭落案起訴，其餘人獲准保釋候查。

有記者問及案件中被破壞的海報來自哪位區議員，警方未有明確指明，僅表示是來自不同黨派和政治背景。記者追問他們是來自建制還是民主派，警方只稱兩方都有，並不願提供被破壞海報的政黨詳情和數目等。

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