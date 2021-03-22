警方聯同入境處及勞工處人員，昨日凌晨展開代號「權能者」（POWERPLAYER）反非法勞工聯合行動，突擊搜查九龍城、油麻地、尖沙嘴、旺角及深水埗多個地點，包括餐廳、雜貨店及排檔等，拘捕9男11女，19歲至65歲。所有被捕男女現正被扣留調查，稍後將會分別交由入境處及警方跟進。

行動中，1男3女及兩名南亞男子，涉嫌「僱用非法勞工」及「協助及教唆他人違反逗留條件」被捕。兩名內地男女、4名南亞男子及7名南亞女子，分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「行使偽造身份證明文件」及「盜竊」被捕。

另外，一名19歲南亞男子，被搜出約11克懷疑大麻花，市值約2,700元，涉嫌「管有危險藥物」被捕。

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