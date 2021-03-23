一名女子日前在網上發帖，以男友不喜歡為由賣貓棄養，之後更上載一張用膠紙綁起貓B雙手的相片。事件在網上瘋傳，有網民直斥女子虐畜，毫無愛心。警方今午於旺角花園街拘捕涉案的45歲女子，涉嫌殘酷對待動物，而涉事的6周大貓B則由愛協帶走，帶回灣仔中心交由獸醫檢查。

今晨有網民在fb 天下貓貓臨時群組發帖，指一名叫Carman Kwok的女子於3月初聲稱以5,000元購買一隻貓B，但以「男朋友話唔鍾意」為由，願意平讓，至近日她再於fb出post，聲稱自己以前飼養的貓會將手放在她的頸，陪她睡覺，但現時飼養的貓B則不願意，直言「呢隻點樣都係唔肯唯有攞膠紙綁住佢」，並付上一張貓B被人用膠紙綁起的相片，動彈不得，非常可憐。

事件引起網上熱烈討論，多名網民直斥變態，認為她當貓B是玩具，毫無愛心，但亦有人替貓B擔心，希望有人能夠盡快將貓B救出。《蘋果》根據帖文中的手提電話號碼聯絡涉案女子，但立即進入留言信箱。

警方較早前在網上留意到一張懷疑殘酷對待動物的照片，相中一貓隻上身被人以保鮮紙捆綁，經調查後，旺角警區刑事調查隊第十隊（動物罪案警察專隊）於今午（23日）4時許於旺角花園街一唐樓單位內，拘捕一名45歲姓郭中國籍女子，涉嫌殘酷對待動物。警方亦在單位內發現涉事貓B，經愛協人員檢查後無表面傷痕，而被捕女子獨居上址一單位，早前於網上購買貓B，約1.5個月大。

女子被捕時自稱明星 大叫：影條毛咩？畀條毛你影！

被捕女子被警員押上警車時，興奮大笑，她頭戴黑色漁夫帽遮掩，其間一度向在場的記者表示：「影條毛咩？畀條毛你影！」之後她不斷高呼尖叫，聲稱自己是明星及模特兒，又自言自語：「黐線㗎？變態！」

愛協表示，留意到網上流傳一幅相片，指有貓隻主人用膠紙將貓隻包裹着，愛協對事件表示關注，並譴責有關行為，會傷害貓隻並構成痛苦。愛協已就事件主動聯絡警方，並接到警方通知指已拘捕有關人士，愛協督察較早前到場取走一隻6周大雌性蘇格蘭摺耳貓，帶回灣仔中心交由獸醫檢查。

一直爭取訂立《動物福利法》的鄺俊宇表示：「把貓兒當作玩具，還用膠紙把牠纏著，這不是惡作劇，這是欺凌弱小的表現！」他盼貓兒獲救後能夠找到真正疼錫牠的新主人，對於警方正主動調查案件，他表示歡迎，稍後亦會去信警務處處長，盼警方加緊調查動物受虐的相關案件。

網民點睇：

Shaun Kun：佢一生究極殘害過幾多隻

Irene Ho：隻猫眼神叫救命

Eric Cheung：他朝君體也相同

Carman Cheung：人渣！敗類！

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