網上今日流傳一段短片，可見船艙內有多名男子打鬥。片段全長兩分鐘，可見打鬥牽涉至少6名男子，他們在狹窄的船艙通道混戰，當中包括外籍人士。打鬥相當激烈，拳腳亂舞，就連垃圾桶也被推跌，嚇得附近乘客慌忙逃避，其間吸引不少乘客圍觀。據了解，有關船隻主要接載機場三跑的地盤工人，然而打鬥發生時間未明。

混戰期間，一名身型健碩的男子情緒激動滿臉通紅，將一名紅衣較瘦的男子推跌地上，更以手掐向紅衣男子頸部，直至一名佩戴職員證的藍衣男子介入，地上兩人始分開。其後，一名黑色外套貌似管工的男子到場，其間一度表示「大家都係搵食」，以平復各人情緒。其後，片段以疑似男管工檢查打鬥人士證件作結，未知後續發展。

《蘋果》向機管局及警方查詢事件，機管局暫未獲回覆，而警方則指仍在了解中。

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