警方最近嚴厲打擊違法泊車情況，據悉更在每個警區抽調人手當值特別更份，特設專門打擊違泊的「D更」，每日朝九晚五負責巡邏「環頭」內的違泊黑點，遇有違泊車輛即派發「牛肉乾」，絕不鬆手。

據悉，「D更」警員除主力打擊違泊街邊的車輛以外，更會留意車輛霸佔泊車處超過24小時的情況，並會使用傳統方式作出記認。警員會帶備多種顏色的粉筆執勤，當懷疑有車輛長期霸佔泊車處時，便會在車胎的地上，以粉筆畫上類似「括號」的標誌。

警員會將畫在地上的標誌拍照存檔，並會將時間、地點、車輛資料筆錄於「警察記事簿」。據了解，若車輛因停泊在泊車處超過24小時而被警方票控，車主或司機認為有爭議，便需提供相關的證據，證明車輛在該段時間內，曾離開車位駛至其他地方。

香港汽車工業學會會長李耀培評論做法落後，認為政府應就事件作出檢討改進。他解釋，做法的確能識別車輛是否長期霸佔；但車輛有機會駛離再重回、粉筆跡亦未能印上車軚，做法亦不能證明車主是否違法。他指不少智慧城市，如日本、韓國等，早已在泊車位引入電子感應器，車主需透過電話入錶，當時間差不多到時，便會收到入錶通知。

李認為傷殘泊車路牌的告示應列出違泊提醒，免生執法人員與車主不必要的執拗。他指路牌有列明用途，但未有列出泊車不得超過24小時的告示，傷殘車位車主未必清楚違例詳情，故會造成羅生門，建議政府改善跟進。

李又提醒車主應裝上攝錄機，只要在泊車期間把器材着上，倘若收到告票上庭，片段亦可作為證明自己是否違泊，減低自己被罰風險。

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