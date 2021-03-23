47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還押羅湖懲教所。今日下午一時半，還押於羅湖懲教所的吳敏兒、袁嘉蔚和余慧明三人的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午三時半離去。其中，

李先生今天來到探望吳敏兒，指吳敏兒的精神不錯，身材比還押前略有消瘦，惟仍受腰痛困擾，「醫生開咗啲藥俾佢食都好啲，但始終張床太硬。」李先生指，吳敏兒獄中生活雖然沉悶，但近日因能成功由單獨還押轉至大倉還押，終於能夠與人溝通聊天，加上早前申請書本數量由6本增至12本，還押生活可算是比以前好。

許先生今天繼續來到探望妻子余慧明，指余的精神不錯，亦已轉到大倉還押，生活比以前略減苦悶。另外，袁嘉蔚親屬抵達懲教所後匆匆入內，未有談及太多。

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