武漢肺炎疫情持續，其中一名確診者感染源頭不明，為71歲男的士司機，居於小西灣邨瑞樂樓。他間中替假駕駛日更市區的士，車牌為LE7673，最後一次替假為3月17日，平時在柴灣藍灣半島交更。政府公告小西灣邨瑞樂樓納入強制檢測大廈內，今日逾百名居民到小西灣邨球場的臨時檢測站接受強制檢測，有居民指做了檢測較安心穩陣，有居民本身亦是的士司機，坦言要等候檢測結果後才能開工。

今日有逾百名居民在球場輪候等候檢測，其中馮太推着坐輪椅的丈夫到球場做檢測，她說兩人可優先做檢測，「我先生氣管唔舒服，醫院出嚟兩星期，我都係第一次做檢測，我唔打疫苗囉，自己老80幾歲了。」

朱女士說與丈夫等了一小時才做完檢測，坦言安排混亂，「我腳痛，企喺度好耐，坐輪椅先有優先」，「排隊都冇所謂，驗咗心安理得就算。」她又說不會打疫苗，「唔諗住打，睇定啲先，我有長期病患，食好多藥。」

張先生偕妻子亦來做檢測，張生正好亦是的士司機，駕了二十多年的士，「我做過好多次檢測，每個月都做，加埋做咗十次都有，未有報告都唔開工，做完有報告先開工。」張太則說排隊強測能接受，大廈衞生環垃不差，每月都有工人洗樓，對於一人確診要整幢大廈強檢，她無奈說無辦法，「希望成座樓都冇事啦！」

居民馮氏夫婦，因馮太行動不便，亦獲優先檢測，「等咗十幾分鐘，以前都試過做檢測，今次好快」，對於整幢大廈要強檢，馮生說為大家安全都好，「做咗安心穩陣啲」，他又說有鄰居自私，不時將垃圾堆在他家門口或掉落街，缺乏公德心。

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