昨晚7時許，一輛逾30年歷史的法拉利348跑車，沿葵涌道往荃灣方向行駛，駛至葵涌警署外燈位，38歲姓馬司機見車尾冒煙，於是將車停下並打開車尾引擎蓋，結果發現起火，於是報案。其時有途人行經並目擊事件拍片，「如果佢繼續冒煙落去會唔會爆炸？真係喎，聞到好大陣膠味，佢真係著緊火喎！」

司機一邊等候消防到場，一邊講電話並拆去前後車牌，稍後有一輛的士駛經，的士司機將一個滅火筒交給司機救火。消防亦於數分鐘後接報到場，動用一條喉將火救熄，其間沒有人受傷，調查後相信是引擎過熱起火，沒有可疑。

法拉利348是法拉利創辦人Enzo Ferrari過世後首款車型，1989年在德國法蘭克福車展亮相，配備一副3.4公升V8引擎，最大馬力約300匹，由靜止至時速100公里需時5.6秒，當年售價為13.1萬美元，折合約102萬港元。

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