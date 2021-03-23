武肺疫情下，派對房間、酒吧等娛樂場所復業無期，警方上周五於東九龍展開行動，於牛頭角大業街一工廠大廈單位發現4名男子涉嫌聚賭，當時單位業主並不在場，事後主動聯絡警方協助調查。至今日，警方以涉嫌經營賭博場所拘捕該單位業主，該男子為蘋果日報記者，他其後獲保釋，《蘋果日報》總編輯羅偉光回應，指事件屬同事私人事件與工作無關，不作回應，有關同事正在休假。

就事件警方回覆表示：「人員經進一步調查，今日下午在牛頭角區拘捕一名51歲姓梁本地男子涉嫌經營賭博場所。他已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。」據了解，梁於牛頭角大業街自置單位經營多用途工作室，亦出租作派對房間，事發時並不在單位內。

東九龍總區上周五(19日)聯同多個警區展開代號「勇爵」行動，突擊搜查多個派對房間，發現兩個派對房間違規經營。警方共拘捕12男1女，年齡介乎20至53歲，涉嫌違反《停業令》及經營賭博場所等罪名。警員亦向涉嫌違反《限聚令》的12男2女（20至57歲）發出定額罰款通知書。行動中，警方在牛頭角大業街一工廠大廈單位，發現4名男子涉嫌聚賭並加以拘捕，至今日警方拘捕該單位姓梁業主。

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