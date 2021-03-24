政府今早10時正式公佈，指因復必泰疫苗藥瓶封蓋的包裝出現瑕疵，故各大接種中心已停止運作。該批復必泰疫苗批號為210102，有效期至2021年6月，現時復星實業需進行相關調查，而已預約的市民需暫停接種。

預約接種疫苗的市民陸續到達接種中心，到場後才發現未能如期打針。《蘋果》10時到西灣河體育館視察，見職員仍在貼通告，大門已亦落半閘。

西灣河體育館疫苗接種中心於今早9時正式停止運作，中心負責人張主任表示，今日共有1,100名市名於網上預約到該中心接種疫苗，而關館前約有20人正在輪候。他指現未有統計今早已接種人數，不過相信人數不多，又指市民收到消息後未有表現鼓譟情緒。

張主任續指，中心關閉後仍陸續有市民到場查詢，至11時約有30至40人到場。而中心職員逐一向受影響市民解釋暫停開放原因，張指希望釋除公眾疑慮，避免市民浪費時間等候。

本已預約今日接種復必泰疫苗的張女士，早上到場才得悉暫停接種。她指因工作需要經常要到歐洲，所以選擇接種復必泰，並指同事與朋友已有過百人接種。張女士對於臨時未能接種不感失望，她笑指因為自己「驚打針，其實唔想打。」不過她指有已接種第一針的朋友正擔心第二針會延遲。她相信政府會處理今次事件，會待調查安全才重新安排市民接種。

同樣本於今日接種的柴女士，就指對事件以平常心看待，她認為復必泰疫苗數據較為理想，因此不會選擇科興。她透露於丈夫已接種科興疫苗，不過笑言選擇屬對方自由，因此不會干涉或跟隨。她又指，如政府安排重新接種復必泰，會重新預約。

而預約下星期接種復必泰的莫女士，今早經過體育館才得知消息，未有大感驚訝，並對接種與否隨遇而安。她指因未知實際調查結果，未敢對疫苗安全下定斷，不過因為有較多親友接種復必泰，身體未出現異樣，所以不會轉打科興。

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