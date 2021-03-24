中環律政中心下午被人蓄意破壞大門門牌，警方到場調查後以涉嫌刑事毀壞拘捕一名男子，正調查其動機。職員其後用白色膠袋圍封被毀的門牌，律政司表示由於案件仍在調查中，所以不作評論。

事發於周三（24日）下午3時許，中環下亞厘畢道18號律政中心的職員報案，指一名男子在中心停車場出入口形迹可疑，其後發現旁邊「律政」標誌的門牌被人毀壞，懷疑他蓄意所為。警方到場調查將男子拘捕，涉嫌刑事毀壞，正調查其動機。職員其後用白色膠袋圍封被毀的門牌，相信稍後會安排工人到場維修。

中環律政中心3月初曾收到一封可疑信件，信內有白色粉末，未知成份，擔心會發生爆炸及有毒，於是報警求助。警方爆炸品處理課人員接報到場，經檢查後證實沒有危險，事後檢走有關粉末作進一步檢驗，事件中有60人需要疏散，沒有人受傷，案件列作刑事恐嚇，沒有人被捕，而律政司司長鄭若驊的辦公室則位於中環律政中心中座5樓。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！