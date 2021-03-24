網上日前流傳一段長約一分鐘的片段，片中見到一名身穿風褸的男子與老婦在街頭發生爭執，互相拉扯，各不相讓，其後風褸男竟將老婦過頭摔下，非常粗暴，其後趁機跑走。有途人不齒他的行為，上前追截，但最終被風褸男逃脫，而老婦跌倒地上，被其他人扶起，了解事件。

現場消息指，風褸男涉嫌強搶老婦財物，才會發生上述事件，事後老婦亦未有就事件報警。事件在網上瘋傳後，多名網民怒轟風褸男非常「狼死」，竟在光天化日下強搶老弱婦的財物，但亦有人指在旁的市民未有上前喝止或幫忙制服風褸男，感到無奈。

警方表示主動調查事件，指事發日期為周二（23日）傍晚6時許，現場是香港仔成都道，一名年約30至40歲男子在附近一店舖偷走一隻手鈪後，奪門而去，61歲女東主發現後立即追去阻止，雙方發生爭執，女東主更被人推跌在地上。男子其後逃之夭夭，而被偷去的手鈪則被遺留在地上，事件中沒有損失，女東主亦無受傷，案件列店舖盜竊及普通襲擊，案件交由西區刑事調查隊跟進。

南區區議員黃銳熺今午亦在fb講述事件，指事後已聯絡警方跟進事件，呼籲街坊要提醒身邊長者，出入時提高警覺，保管自己財物。

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