警方昨日（23日）拘捕8名介乎15至20歲的男子，涉嫌於本月18日晚上8時及19日凌晨1時半，在大圍新翠邨一個球場以膠尺及棒球棍襲擊他人，導致7名介乎15至31歲的男子受傷。警方指，兩個黑社會團夥疑早前於大圍一間遊戲機中心因賽車遊戲的技術問題而發生爭執，繼而導致兩次打鬥，經調查後以涉嫌意圖傷人拘捕8人，不排除會有更多人被捕。

沙田警區刑事總督察潘岳謙表示，大圍新翠邨的一個球場在本月18日晚上8時及19日凌晨時分1時半分別發生兩宗襲擊案，導致7名介乎15至31歲的男子受傷。受害人在當晚遇襲後，分別被送往聯合醫院和威爾斯親王醫院治理，其中一人因眼部受傷需留院觀察，直至日前才出院。

沙田警區反黑組將兩宗襲擊案合併調查，並相信案件是源自於較早前大圍一間遊戲機中心的爭執事件。潘岳謙指，懷疑有人因賽車遊戲的技術問題發生爭執，部份人有感被對方挑釁，故召集十多名男子，在18日晚上8時到案發球場以膠間尺向曾在遊戲機中心與人爭執的4名受害人施以襲擊。4名受害人的頭部、手部和胸部在被襲後都分別有不同程度的裂傷、紅腫和骨折。

4人被襲後，警方不排除有人深深不忿，故召集十多名男子在19日凌晨1時半到同一球場，以棒球棍向另外3名受害人施以襲擊。3名受害人的頭部和手部都有不同程度的裂傷和紅腫。潘岳謙指，警方相信兩班人馬分屬兩個幫派，純粹是因玩遊戲的技術問題而發生爭執，並不涉及金錢或賭博問題，「笑人哋話佢玩得渣，咁所以就發生爭執，然之後發生打鬥。」

沙田警區反黑組於3月19日至今日（24日）搜查8個不同住所，以涉嫌「意圖傷人」罪名拘捕8名介乎15至20歲、有黑社會背景的涉案男子。行動期間，警方撿獲8部手提電話和他們在案發時穿著的衣物。潘岳謙指，案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕，並呼籲市民若目擊案發經過，可致電沙田反黑組的熱線3661-2722協助警方調查。警方重申，「意圖傷人」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁。

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