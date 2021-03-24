政府早上10時公佈今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，現階段在調查期間須即時暫停接種。有市民一早到接種中心，突被職員告知今天不能打疫苗，大呻「安排混亂」，「（接種）中心啲人全部唔清唔楚，早啲通知就唔嚟，嚟咗冇得打，咁大件事，應該早啲通知嘛！」

《蘋果》記者9時許到達元朗體育館及荃景圍體育館的BioNTech疫苗接種中心了解情況，其中元朗體育館外已豎牌，指政府將短時間內就今天社區疫苗接種中心運作作出特別公告。但當時政府還未正式公佈，接種中心向已登記的市民表示，今日不會有疫苗接種，僅登記他們的資料，未有解釋原因。

到荃景圍體育館接種中心的麥先生，本約了今早10時注射BioNTech復必泰疫苗，現在白行一趟，「職員話今日暫停咗，佢乜都唔知，上頭通知佢暫停，，佢乜都唔清楚，佢建議我哋網上取消，但我話唔會做呢樣嘢，因網上取消係我哋責任，我要求佢解釋畀我哋聽，取消唔緊要，但要通知返我另一日預約日期，一定要咁估做。」麥先生說職員只表示盡量做，沒有承諾。

麥先生指「嚟之前唔知冇得打，知就唔嚟，嚟到先知，安排唔好，中心啲人全部唔清唔楚，冇理由。依家等佢哋消息，我要求要個別通知我（留低電話），我3月初已book咗，安排混亂唔係幾好，早啲通知就唔嚟，嚟咗冇得打，咁大件事，全港十幾個區都停止打呢隻藥，應早啲通知，一個message好易搞啫。 」

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