12港人案其中八人前日被遣返香港，隨即被送往多間警署通宵扣查，除李宇軒外，其餘七人涉及的案件昨在不同法院提堂，各被告因隔離檢疫未能出庭，控方申請將案件押後再訊。警方今早表示，已暫控30歲李宇軒一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、一項「串謀協助罪犯」及一項「無牌管有彈藥」，案件於今日（24日）下午在西九龍裁判法院提堂。但李宇軒正在強制隔離中，不會出庭應訊。

《蘋果》正向李宇軒妹妹查詢，暫時未獲回覆。而在李宇軒周一由內地被遣返香港後，其妹曾在Twitter留言，指哥哥離港時目睹司法機構在「港版國安法」下的崩壞，如今他回來了，司法機構更是快速地衰敗，所有反對派聲音被肅清。她指，哥哥只是在法治下爭扎求存的港人之一。

12港人關注組指，至昨晚起碼有四人仍未能聯絡家屬，包括最早回港的李宇軒，其家人深感無奈及擔憂。特首林鄭月娥昨被問及事件時，只強調警方會依法辦事。八人中除李宇軒外，其餘七人所涉案件昨日分別開庭處理被告歸押事宜，各人全部因強制檢疫未被送上法庭，五案分別押後至本月底或4月8日再訊。

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