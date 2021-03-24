警方昨日（23日）舉行西九龍總區交通日，透過執法行動，提高市民的交通安全意識。行動中，警方針對與單車、行人及違例泊車有關的交通罪行進行執法。違例事項包括「違例泊車造成不必要的障礙」、「於行人路泊車」、「在限制區內停車」、「在限制區內讓乘客上落」、「在限制區內裝卸貨物」、「未經授權而在巴士站停車」及「非法進入黃色方格路口」。

警方於行動中共發出3458張定額罰款通知書，其中3272張定額罰款通知書涉及違例泊車。另外警方亦拖走了17輛對交通造成阻塞的車輛。警方會繼續定期採取執法行動，確保道路安全。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！