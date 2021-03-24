47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還柙羅湖懲教所。

邵家臻今午在facebook發帖，指毛孟靜透過囚權組織「石牆花」轉告市民，她現時在大倉與其他還柙人士一同生活，一切安好。此外，毛亦有在獄內「開班教英文，繼續老本行。」

邵表示，毛之所以會開始在獄內教英文，是因有「同囚小妹妹問她unique 點解點讀，於是就開始了每日兩字教些正面英文，例如 stay positive 及 cheerful 等」。毛亦不時會與其他女在囚人士一起唱 Amazing Grace（奇異恩典）等英文歌，「所以，牆外的大家可以放心」。

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