名廚黃永幟經營的酒家「龍袍」被4名大漢刑事毀壞。事發於周三（24日）下午3時許，4名男子闖入位於灣仔新鴻基中心二樓的「龍袍」酒家大肆破壞，其間有人更用硬物擊毀酒櫃玻璃。4名兇徒得手後逃之夭夭，職員事後用圍板將酒家門口暫時封閉，警方翻查酒家的閉路電視片段，追緝在逃兇徒，暫時未有人被捕，正了解他們的犯案動機。

《蘋果》事後向「幟哥」黃永幟了解事件，據他了解至少有兩名手持鐵錘的南亞裔男子在店內搗亂，擊碎一個酒櫃後，迅速離開，事後留下一張追數字條。他解釋，對方追數目標是酒家一名熟客，而非他本人，自己亦無得罪任何人。對於事件惹來無罔之災，他亦大表無奈，但慶幸事件中無人受傷，笑言該名熟客原本在今晚亦有訂座，現時亦未知是否會前來。至於追數字條事後已由警員取走。

翻查資料，「龍袍」酒家於2018年開業，位於灣仔新鴻基中心二樓，大廳及貴賓房佔地共8,000平方呎，另設逾2,000平方呎空中花園。

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