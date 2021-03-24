警方於3月4日接獲報案，指有兩輛私家車在大埔林錦公路相撞，事件中6名男子報稱受傷。新界北交通部經初步調查後，認為案件有可疑，於是聯同大埔警區重案組第二隊展開調查。

經深入調查後，警方於昨日（23日）拘捕4名本地男子，年齡介乎26至55歲，涉嫌「串謀詐騙」，被捕男子現正被扣留調查。初步調查顯示，懷疑有人安排是次交通意外以獲取病假證明，再向相關部門騙取賠償，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據悉，警方調查案件時，發現其中4人誇大傷勢，而兩車相撞的損毀程度亦與他們描述的不同，懷疑他們有意向社署騙取有「車手獎」之稱的意外援助金，《蘋果》正就事件向社署查詢。

交通意外傷亡援助金5年批出13億元

翻查資料，「車手獎」是社署於1979年起推出「交通意外傷亡援助計劃（不論過失傷亡賠償）」，為交通意外死傷者或其受養人提供緊急經濟賠償。有關申請毋須經濟狀況審查，及不論意外因誰人過失造成。援助金按受害人傷亡情況支付，每項補助金額由203至239,700元不等，但申請人其後如獲得其他賠償（如保險公司賠償等），則須退還所得援助金。

根據去年立法會文件所示，過去5年計劃一共發放近13億元援助金，其中2019至20年度發放最多，達2.904億元。不過該年度有9,342宗申請個案，僅6,820宗獲批，獲批率為約73%，屬過去5年度中最低。另外，社署在過去5年共轉介5宗懷疑試圖詐騙的個案予警方調查，其中有一宗個案，因涉嫌欺詐援助金，被警方檢控，申請人最終被判監禁七日，緩刑兩年。

騙取交通意外傷亡援助金乃屬刑事行為，申請人除會喪失領取援助的資格外，並可能根據香港法例第 210 章《盜竊罪條例》而被起訴，一經定罪，最高可被判入獄 14 年 。

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