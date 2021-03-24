批號210102的復必泰疫苗因藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，政府今早10時起叫停相關接種計劃。各大接種中心突然停止運作，令不少原本已預約在今日接種復必泰疫苗的市民大呼不便。今早在界限街體育館接種中心，有市民直指政府安排「垃圾」，亦有居港尼泊爾人看不明白接種中心門外的簡體和繁體中文告示，要待記者繙譯通告內容才得知今日不能接種疫苗。

居港尼泊爾人Raj本來預約今早10時半在界限街體育館接種復必泰疫苗，豈料到場後接種中心無故關門，並在門外貼出他看不明白的簡體和繁體中文告示，與其他接種中心貼出中英文雙語告示的做法有所不同。Raj要待記者繙譯通告內容後，才得知今日不能接種疫苗，他更走入接種中心向職員查詢，惟職員也不知道為何需暫停接種，「They have no idea（他們也不清楚）」。

Raj對此安排感到頗為不快，「I have an appointment... We need to know the reason（我有預約... 我們需要知道（暫停接種的）原因）」白走一趟的他認為，政府應在事前發訊息通知已預約的市民，「So I will know, I don’t come here, right （所以我會知道並且不前來接種中心，對不對）」。

市民譚先生同樣預約了在今早接種復必泰疫苗，他指昨晚仍收到短訊通知，惟今早到場後卻慘食「閉門羹」，為此感到十分無奈。被問到會否感到錯愕，他舉出兩隻手指，並罵了一句：「兩個字，垃圾！」說罷，他便轉身離開。

林先生亦已在早前預約在今早接種復必泰疫苗，不過亦未有收到任何有關暫停接種疫苗的訊息，但他認為「冇所謂嘅，問吓佢（職員）囉」。復必泰疫苗不知何時才能恢復接種，惟林先生指自己不會考慮接種科興疫苗作替代品，並打算待可接種復必泰疫苗時再重新進行預約，「我覺得（復必泰疫苗）穩陣啲囉、有信心啲囉」。

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