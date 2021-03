批號210102的復必泰疫苗因藥瓶封蓋包裝出現瑕疵,政府今早10時起叫停相關接種計劃。各大接種中心突然停止運作,令不少原本已預約在今日接種復必泰疫苗的市民大呼不便。今早在界限街體育館接種中心,有市民直指政府安排「垃圾」,亦有居港尼泊爾人看不明白接種中心門外的簡體和繁體中文告示,要待記者繙譯通告內容才得知今日不能接種疫苗。

居港尼泊爾人Raj本來預約今早10時半在界限街體育館接種復必泰疫苗,豈料到場後接種中心無故關門,並在門外貼出他看不明白的簡體和繁體中文告示,與其他接種中心貼出中英文雙語告示的做法有所不同。Raj要待記者繙譯通告內容後,才得知今日不能接種疫苗,他更走入接種中心向職員查詢,惟職員也不知道為何需暫停接種,「They have no idea(他們也不清楚)」。

Raj對此安排感到頗為不快,「I have an appointment... We need to know the reason(我有預約... 我們需要知道(暫停接種的)原因)」白走一趟的他認為,政府應在事前發訊息通知已預約的市民,「So I will know, I don’t come here, right (所以我會知道並且不前來接種中心,對不對)」。

市民譚先生同樣預約了在今早接種復必泰疫苗,他指昨晚仍收到短訊通知,惟今早到場後卻慘食「閉門羹」,為此感到十分無奈。被問到會否感到錯愕,他舉出兩隻手指,並罵了一句:「兩個字,垃圾!」說罷,他便轉身離開。

林先生亦已在早前預約在今早接種復必泰疫苗,不過亦未有收到任何有關暫停接種疫苗的訊息,但他認為「冇所謂嘅,問吓佢(職員)囉」。復必泰疫苗不知何時才能恢復接種,惟林先生指自己不會考慮接種科興疫苗作替代品,並打算待可接種復必泰疫苗時再重新進行預約,「我覺得(復必泰疫苗)穩陣啲囉、有信心啲囉」。

