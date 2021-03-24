土瓜灣一名女子，早上7時許，起床後懷疑丈夫在其炮仗街99號欣榮花園單位內，取走她一部約值1萬元的手提電話，姓唐（35歲）女事主稍後報案，並走到停車場內果發現姓梁（32歲）丈夫駕駛紅色Tesla私家車離開，唐婦制止，但梁未有停車並撞向她，令她腳部受傷。

梁姓丈夫未有收手，意猶未盡落車繼續用手摑妻，其後離開停車場，警員接報到場調查，梁重返現場，警員在他的隨身袋撿獲妻子的手機，梁涉嫌危險駕駛、襲擊及盜竊被捕。唐婦面及腳傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。她在事件中沒有損失。

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