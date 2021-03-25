號稱「香港九大石澗之一」的屯門青大石澗，上月揭發遭人以混凝土將大石填平建成「石棺」，打造私人後花園。起「石棺」的大叔還辯稱巨石用作休息，強詞奪理，事件引起市民熱議，紛紛炮轟有關人士行為自私。事隔一個月，《蘋果》今日再到現場，發現「石棺」已被「連根拔起」，只留下一個長方形的印記；不過，有行山客慨嘆不復舊觀。

中午時分，記者到達青大石澗，約6呎長、3呎闊的「石棺」已經無影無蹤，留下一個長方形的印記，旁邊有一堆碎石，相信是拆爛石棺留下的。一名經常到來的行山客表示，電視節目報道事件後不足一星期（2月底），有疑是地政總署的人員到場拆棺。

行山客冼小姐坦言是「慕名」而來，她說：「想嚟睇睇有幾唔合適，有人話太造作，所以嚟睇下。」不過石棺已經被拆去，只留下印記。她批評大自然已被破壞，「我覺得唔可以（回復原有面貌），睇上去有啲唔自然；沒有復原，只是將拆除部份碎石，丟埋一邊。」

冼小姐直斥起石棺的大叔，「為咗自己能夠坐低休息睇風景就破壞自然，搞出呢個嘢」是不能接受。

其間記者也見到一名七旬男子，用擔挑在石澗取水灌溉。他表示在附近山坡種植，以往也曾遭有關部門警告及移走物品。不過，他不以為然，指物件並不值錢，只是「過日晨」。

上月19日，有行山客在屯門青大石澗，發現瀑布對開多了一個石棺物體。當時已經直斥在場的一名涉事大叔破壞環境；惟對方理直氣壯解釋：「填平咗坐得舒服啲，唔使拮屁股。」事件曝光後，也有行山客向《蘋果》提供當面斥責大叔的短片，但對方不理會，反自吹自擂，大讚「整得好靚」。

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