玩具設計師陳澤棠日前出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成，膽紅素一度上升至超標500倍，急須兩周內換肝續命。連日來多名熱心市民致電院方查詢捐肝資料，但各人經評估後都不合適，其胞妹的身體狀況亦不適合捐肝，陳家焦急如焚。上周六（20日）陳澤棠妻子接受檢查，發現其血型為AB型，而身體狀況亦適合捐肝，至周三（24日）早上成功進行移植手術。

陳的家人指報道刊登後，每日都有20多名熱心市民聯絡院方查詢捐肝事宜，令他們感到非常鼓舞，惟一直未能遇上合遇的人選，而且醫生亦坦言AB型肝少見，令家人的心情格外沉重，只望有人能捐出離世家人屍肝續命。

幸好身形細小的陳澤棠妻子Crystal日前接受檢查後，發現其血型為AB型，而且年齡、體重及身體狀況亦適合捐肝，醫生終在周三（24日）早上進行換肝手術，並於傍晚時分完成。據知，二人正在醫院留醫，稍後等候醫生檢查最新情況。

陳的家人終放下心頭大石，現希望二人能夠大步欖過，盡快康復出院，又感謝多名熱心市民致電醫院了解情況和嘗試作肝臟檢查，呼籲市民繼續支持器官捐贈，幫助更多垂危病人，繼續用生命延續生命。

本月9日，陳澤棠感不適到法國醫院進行身體檢查，證實肝硬化，肝酵素更超標40倍達2000度。陳於17日即他的農曆生日當天轉往伊利沙伯醫院，其後證實膽紅素超標，更出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成，其後再轉往瑪麗醫院，右手出現水腫，無法書寫，手、頸更泛黃，膽紅素更進一步上升至超標500倍。

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