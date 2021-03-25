中午12時，消防處人員在大角咀一間五金店內進行突擊巡查，發現約96公升懷疑第五類危險品（即發出易著火蒸氣的物質），包括天拿水及白電油，並懷疑該五金店的一名男子與案件有關。他涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》。消防處其後撿走該些危險品。

消防處表示會對化工原料店及五金店進行突擊巡查。如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。同時呼籲巿民，切勿過量貯存危險品。根據《危險品條例》第六條，任何人如沒持有相關危險品牌照而貯存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月。如市民發現任何懷疑過量貯存危險品的情況，可向消防處舉報，熱線電話：2723 8787。

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