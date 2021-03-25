再有乘客搭巴士時未戴好口罩！事發於今日傍晚6時許，讀者Yuki乘搭九巴52x由屯門前往旺角，當巴士駛離深井海韻花園後，至新界環迴公路一位置時突然停下，之後有多人上車，「見到前面有架巴士停咗喺度，之後就有堆人上車，無幾耐嗰㗎車嘅車長都上埋嚟」。

Yuki指現場多名乘客不斷指罵其中一名剛上車的女子，聲稱她未有戴好口罩，要求她隨車長落車，「個車長同個女人講，叫咗你好多次戴返好口罩又唔聽，但佢唔聽，之後有其他乘客叫車長報警，車長話報咗喇」。該名女子坐在上層中間位置，一直未有理會，大約數分鐘後，警員到場調查了解事件。

她形容該名女子年約50歲，頭戴太陽帽，上車時已戴回口罩，當警員要求她下車時，她不停表示：「畀我飲返啖水先」。據Yuki提供的片段中所見，有多名乘客不值該女子的行為，不斷要求她隨警員落車：「你快啲跟阿sir落車啦，唔好阻差辦公喇」。雖然該女子曾一度辯解，但最後亦隨警員下車協助調查，而車長亦表示：「我本來都好似呢度咁多位貴人可以準時下班」。

Yuki表示支持車長的做法，認為現時疫情仍未放緩，為人為己理應戴好口罩，做好自己的責任。

警方表示，事發於傍晚6時04分，案發地點為屯門公路近汀九橋位置，警方接獲41歲姓歐陽的九巴司機報案，指一名57歲姓莫女子多次在車上拉低口罩飲水，遂作出多次勸喻，雙方一度發生爭執。警方到場調查時，女子已戴回口罩，雙方亦願意作出和解，案件暫列糾紛處理。九巴回應事件指，呼籲乘客顧己及人，遵守防疫法例。

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