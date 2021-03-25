港島總區交通部聯同港島各警區警務人員前日起一連兩日在區內進行代號「捷風」（AIRCHAIN）的執法行動，打擊與貨車有關的交通違例事項，包括「超重或載貨不穩」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「違例泊車」、「超速駕駛」及涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項。

行動中，警方共發出822張定額罰款通知書，亦發現16輛貨車於區內超速駕駛，稍後將會向相關司機提出檢控。此外，警方拘捕了一名因欠交交通罰款而被通緝的男子。警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。

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