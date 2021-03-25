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當值保安危坐天台 救援人員花2小時勸服拉回

27分鐘前
保安危坐在天台邊緣。

上環男子企圖跳樓，凌晨5時24分，林士街1號廣發行大廈，大廈保安員發現一名同事失去聯絡，於是報案求助，警員在天台發現該名失聯的男保安，事主表示在天台「唞涼」，警方收隊離場。

約半小時後，男保安再次失聯，其同事四處查看發現他危坐在24樓天台圍欄邊緣，雙臂則掛靠在欄杆上背向街外，驚險萬分，大驚立刻報警求助，消防趕至在地面張開救生氣墊戒備，談判專家稍後展開游說，至早上約7時半，男保安被勸服拉回安全地方，由救護員送院治理。現場交通一度受阻。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

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