沙田警區與新界南總區交通部聯同軍裝巡邏小隊、警區交通管制隊、警區交通隊與交通督導員於周一起一連三日進行「沙田警區交通行動日」，在區內多個交通黑點，包括沙田正街、大圍市中心及烏溪沙站公共運輸交匯處一帶採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識，以保障市民安全。

警方於行動中合共發出3,431張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，及發出10張傳票。警方並拖走一部違泊造成嚴重阻塞的私家車。是次行動針對在公共車輛車站及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為。

警方提醒市民，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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