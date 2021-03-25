昨日（24/3）再有兩名市民於接種科興疫苗後死亡，分別為一名患有高血壓、高血脂和頸動脈疾病的60歲男子，以及一名患有高血壓及糖尿病的80歲老婦；而復必泰亦因為包裝瑕疵暫停接種，打擊市民接種疫苗的信心。不過，也有市民按預約時間到疫苗中心接種。

《蘋果》今早（25/3）到沙田源禾路體育位館視察，可見人流疏落，市民到場毋須排隊等候，可直接進入登記。退休人士李伯伯接種科興疫苗後，休息半小時離開，他指暫時沒有不良反應，稍後會預約第二針。

他指本身有高血壓，到來前也擔心不獲接種，經在場姑娘量血壓，顯示正常才可接種。他認為年紀大，接種復必泰「可能效果好，但副作用可能更大，科興副作用少，比較放心」。他認為個人選擇不同，「如果承受唔到，就唔好打囉」。

另一位退休人士陳先生，80多歲，他指疫苗中心內的職員問過其病歷，亦確定了他過去一周沒有不適求診，這才接種。陳表示「日日做運動」身體狀況良好，相信接種疫苗沒問題。對於有市民接種後死亡或面癱等嚴重情況，他聲言「驚咩？冇得驚，命水梗㗎啦呢啲。咁個個打，我又打囉，無得驚喇，冇所謂！」

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