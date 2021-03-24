警方深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨晚約11時20分展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的打擊無牌賣酒及違令處所行動，突擊搜查長沙灣道883號一工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕9名男女帶署扣查。

行動中，警員拘捕一名49歲姓吳男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反防疫條例（第599F章）。

另外，酒吧內3名男子及5名女子，年齡由21至49歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒。該8名男女亦違反限聚（第599G章），收到定額罰款通知書。

警員亦在酒吧內撿獲一批證物，包括570罐啤酒、21支烈酒、8部電視機、3組音響、兩部飛鏢機及15個骰盅，總值約10萬元。

另外，警方九龍城警區特別職務隊、分區特遣隊及軍裝人員，聯同西九龍總區機動部隊、入境事務處及勞工處，根據線報及經深入調查後，昨日進行代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反非法入境者及黑工行動，突擊巡查區內多個地點，共拘捕5名男女。

行動中，警方拘捕兩名內地男子及兩名非華裔男子，年齡由33至50歲，以及一名28歲的內地女子，分別涉嫌違反逗留條件、逾期居留及非法入境。被捕男女正被扣留調查。

根據法例，任何人違反對其有效的逗留條件，即屬犯法。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。

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