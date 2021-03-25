香港仔鴨脷洲利東邨東昇樓近日驚現裸跑怪客！連續多晚每當凌晨夜闌人靜時，一名中年露體狂就會出動，在大廈樓層的走廊走來走去，他甚至會戴上假髮或身穿cosplay衣服，即場上演「角色扮演」。有大廈居民擔心受滋擾，已向保安員舉報。

居民楊先生向本報提供三段在東昇樓走廊拍得的閉路電視片段，顯示凌晨時份有露體狂在走廊裸跑。三段片段分別拍攝於本月11日、18日及25日，所見事發的11日凌晨4時許，一名身形肥胖的中年男子全身赤祼，從走廊遠處跑來，其間他跑至走廊中間時一度神情彷彿左顧右盼，最後推開走廊防煙門離開樓層。

本月18日同樣是凌晨4時許，露體狂又再出現。他推開走廊中間防煙門到達涉事樓層，所見當時他頭戴金色假髮，身穿紅色cosplay衣服，但仍可見其裸體，之後他一直走到走廊遠處盡頭。至昨日（25日）凌晨4時許，露體狂一樣cosplay，今次他戴上淺藍色假髮，亦穿透視緊身衣，一身祼體若隱若現。他推開走廊中間防煙門到達涉事樓層，之後也走向走廊盡頭，片段到此結束。

楊先生表示，事發首兩晚他尚未入睡，突然聽到走廊防煙門發出推門聲巨響，因而揭發事件。他形容被對方祼跑嚇一跳，「好似進擊的巨人咁走埋嚟」，又指對方不是同層居民，疑是其他樓層的住客，「但唔知點解走嚟我個層裸跑」。他事後大感不安，擔心自己及鄰居受滋擾，已向保安員舉報，並獲對方承諾跟進。

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