一名男賊人本周二在香港仔成都道附近一店舖偷走一隻手鈪後，奪門而去，61歲姓劉女東主發現後立即追出阻止，糾纏間遭賊人「撻生魚」摔在地上受傷，案件列店舖盜竊及普通襲擊，警方正追緝賊人歸案。女東主向《蘋果》表示，「（賊人）佢日日偷我嘢，日日偷我嘢，偷到我驚」。

劉女士在香港仔成都道一個短期租舖售賣玉器飾物，事發周二近傍晚時分，案中賊人於下午4時多已進入店舖，逗留兩個小時至下午6時多才離開。劉女士指賊人為一名慣匪，「黑黑哋，肥肥哋，幾壯健，大約40歲」，所以賊人入舖後便份外留神監視其一舉一動。

當賊人離開店舖時，劉女士已發現他偷了玉器，於是追出大喊：「你啲嘢未畀錢，畀返我啦，佢唔肯畀咪同我鬥搶囉。」兩人糾纏期間，劉女士因力氣不及賊人大，遭對方「撻生魚」摔在地上，「我唔夠佢嚟，跌親個頭，整爛埋隻撈（勞力士手錶）， 隻勞力士家陣應該值9萬幾蚊，成個殼爛晒，唔行(運作)啦，全部爛晒啦」。

劉女士稱，賊人對上一次已偷去她2,000多元的玉器，今次就偷去價值280元的玉手鈪，「佢日日偷我嘢，日日偷我嘢，偷到我驚囉，偷我啲玉器囉」。劉女士當日被賊人摔跌後，拒絕送院，繼續返回店舖開檔。

「暈陀陀，一坐低就見暈，想嘔，朋友畀救心丹我食，食完就好返啲囉。」劉女士稱，在香港仔開舖之前，已在觀塘瑞和街開玉器舖超過30年，但老舖因疫情及貴租而執笠，於是改租短期舖，盡量將存貨賣出清貨套現。她表示，家人都希望她退休休息，但因不捨得將貨物全數捐出，所以才繼續做生意。對於今次追賊遭遇，她表示「以後都唔敢追賊」。

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