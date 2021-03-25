上午11時，有行山客在西貢麥理浩徑第二段的西灣山（距離西灣亭3至4公里），發現一名男子昏迷山路上，代為報警。政府飛行服務隊到場，由直升機將事主送到東區醫院搶救，但告不治。死者姓李，59歲，據悉當時獨自行山。警方已聯絡其家人，以了解其身體狀況。

麥理浩徑第二段，由浪茄沙灘側的山坡開始，途經西灣山、吹筒坳、鹹田灣、大浪坳、赤徑，終點是北潭凹。全程最高點是西灣山，高314米，樓梯甚多，對體力有要求。麥徑二段全程13.5公里，比較長，但難度屬3.5星，不算高，而且風景怡人，是遠足熱點。

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