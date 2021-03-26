《蘋果》獨家踢爆機場三跑地盤發生集體收回佣醜聞後，廉政公署今日證實，於３月中進行執法行動，過程中拘捕８名「工頭」，全部為「三跑」工地負責分配建築工人工作的分判商「工頭」。

據廉政公署（廉署）發言人回應稱，該執法行動於３月中進行，先後拘捕八名在香港國際機場第三跑道項目（三跑項目）工地負責分配建築工人工作的分判商「工頭」。有關人士涉嫌向建築工人索取及收受利益，作為聘用該等建築工人的報酬。行動中亦會見多名相關的建築工人及搜查多個地點。

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後發現有三跑項目分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。

機場管理局及有關分判商在廉署調查期間提供全面協助。由於調查仍在進行，廉署不宜就案件作進一步評論。

廉署向建造業求職者呼籲，如被要求支付非法回佣以獲取聘用，切勿啞忍，應立即向廉署舉報。廉署強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，業界人士切勿以身試法。廉署會密切留意有關情況，繼續採取適當執法行動，加強宣傳教育及協助業界制訂防貪措施，以遏止歪風蔓延。

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