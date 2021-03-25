過往涉及建造業的貪污事件時有發生，根據廉政公署提供數字顯示，單是今年首兩個月，已接獲19宗貪污投訴，超越去年全年的14宗，反映貪污問題有明顯上升趨勢，而當中涉及的人士包括建築或工程公司管工、工地主管及建築工人。

行內以非法收取介紹費、「茶錢」、以「行規」之名欺詐工人薪金、向不符資格人士收回佣保障就業，以及就續約或工作安排收受賄款的貪污手法，在建造業界相當普遍。廉署強調，以「行規」之名收受賄款並非脫罪藉口，並提醒建築業僱員及前線員工收受或提供非法「介紹費」均屬違法，倘承建商縱容此等違法行為，可導致招聘到不符合資格的工人，最終影響工程質量及安全。

而廉署破獲最高金額及判刑最重的個案發生於2014至2015年間，涉及沙田一個公共屋邨及深水灣一個私人屋苑的地盤工程。案中一名建築公司紮鐵工人被獲聘為「大工」，向公司隱瞞3名紮鐵工人的工作經驗不足3年，藉以「報大數」，令每名工人日薪達1,700元，並從中抽取每人每日300至500元回佣，持續長達15個月，共涉款36萬元。事件最終被揭發，紮鐵大工於2018年被判入獄13個月。

此外，於廣深港高鐵南地盤及啟德發展地盤亦曾爆出回佣醜聞，兩案件均出現管工向工人收回佣案件，前者是一名負責招聘工人及監察工人表現的管工，向日薪750元的工人索取每日100元回佣，一年半間收逾4.3萬元，管工於2018年被廉署拘捕；後者則是一名燒焊工人遭承辦商的管工要求支付每日158元「回水」才可獲聘，他其後向廉署舉報，惟最終原告變被告，更令同期被聘請的11名燒焊工友全部被控。

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