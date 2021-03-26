59歲男子，8日前（18日）接種過復必泰疫苗，事隔7日，昨日在西貢西灣山行山時暈倒，昏迷送院不治。家人今日到西區殮房辦理認屍手續，部份人傷心落淚。

今日上午9時許，死者多名親友到西區域多利道殮房辦理認屍手續，各人神情哀傷，部份人更忍不住落淚，場面哀傷。據稱，死者不時遠足行山，並沒有長期病患。

姓李59歲男子，昨日上午11時被其他行山客發現，在西貢麥理浩徑第二段的西灣山（距離西灣亭3至4公里）昏迷山路上，代為報警。政府飛行服務隊到場，由直升機將事主送到東區醫院搶救，但告不治。

衞生署於昨晚公布，根據醫管局提供的資料，事主曾於本月18日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

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