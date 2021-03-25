《蘋果》追查發現，被指涉貪的「睇場」大部份來自機場三跑「3303」地盤其中一個分判商——德鑄工程有限公司，據知該公司承包逾36個工程，包括紮鐵、釘板、水電、石屎等。對於該公司旗下疑有管工「睇場」涉收回佣，老闆王漢珽直斥「呢啲（收回佣者）係吸血鬼，德鑄絕對唔會收一分錢」，他更強調，其公司絕不容許員工收取回佣，若有發現會即時解僱。

記者翻查資料，發現德鑄工程有限公司於去年2月才成立，起初只是承接其他分判商的工程。老闆王漢珽表示，「德鑄」於去年7月中標，直接承包3303工程合約中最少36項建造業工種，至今聘請過至少1,000名工人。

對於外界指「德鑄」作為機場三跑規模龐大的基建工程一個分判商，卻罕有地不採用「判上判」的方法，將36個工種以管工、「睇場」自行請人的方式運作，有一定風險。對此，他直言「德鑄」透過公開招聘及熟人介紹的方法羅致工人，是業內一種革新方法，認為可減免「判上判」後，工人被「層層食價」令工人收入大減。

不過，德鑄工程有限公司並沒有官網，老闆王漢珽是公司唯一股東，其背景亦不多。過去有傳媒報道指，他畢業於華南理工大學，是香港理工大學土木及結構工程系博士，曾加入一間美國公司研發及設計複合材料。其後王於2010年創立「菲普國際有限公司」，從事複合材料業務，並在內地設廠，聲稱在過去10年間取得多項政府工程合約。

而王漢珽為香港中華工商總會聯席秘書長，該會是名副其實的愛國團體。榮譽主席不少是人大代表、政協及行會成員，還有梁君彥等24位建制派立法會議員作名譽顧問。商會於反送中運動期間，曾登報譴責暴力。每逢落實國安法及押後立法會選舉重要事務，均會發聲明力撐中央。該會不時籌辦聚會讓愛國商人互相交流，王漢珽乃是聚會常客。

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