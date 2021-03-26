農場餐廳老闆陳興濤向特首林鄭月娥追討777元損失一案，審裁官將案件押後至7月14日再提訊。陳興濤今早離開法院大樓時接受《蘋果》訪問，他再次批評突擊封區措施屬行政失當，沒有專業水準可言，對小商戶是雪上加霜，理應賠償。而林鄭只派代表出庭，令他更加不滿，認為「唔係真誠與否問題，係基本禮貌問題、係家教問題」，怒斥：「搞到香港咁嘅田地，你係要負責任㗎林太！」

陳興濤今日穿着一對水鞋上庭，散庭後隨即返回農場餐廳開工，忙個不停。陳興濤畢業於香港大學，他自言是林鄭師弟，亦是個捱窮的小商戶，對方封區是不智之舉，猶如「踩多一腳」，令他百上加斤。他認為，政府單以污水渠檢驗到病毒為封區標準，絕非「成熟科學方案」。

陳說：「因為佢嘅蠢，令我再受多一腳。你可唔可以嚟關心吓、慰問吓？唔好講道唔道歉，777蚊咪賠囉！」

對於林鄭不肯親自上庭，陳興濤感到惱怒，直指她禮貌及家教有問題。他又大嘆已經「捱窮捱到死」，其實根本沒有閒情逸致追討777元，只認為林鄭應該為自己的愚蠢負上責任。陳憶起2019年林鄭漠視民意，硬推逃犯條例令香港落得如斯田地，更令他非常憤怒。

對於案件押後到7月再訊，陳認為是「拗贏咗個官」，稍感喜出望外，但對林鄭代表需6個星期準備文件則感不滿。他狠批：「做啱嘅嘢就冇效率，但做錯嘅嘢就好快！ 」陳又透露現時只會控告林鄭一人，未考慮向陳肇始等其他官員提告。

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